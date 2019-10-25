محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
فاز المخرج الكبير عمر عبدالعزيز، برئاسة اتحاد النقابات الفنية لدورة أخرى بعد فوزه في الانتخابات التي أُجريت قبل ساعات بمقر الاتحاد.
وحصل عمر على 27 صوتًا مقابل 6 أصوات فقط لمنافسه الملحن والمؤلف الموسيقي الكبير منير الوسيمي.
يُذكر أن اتحاد النقابات الفنية يضم 3 نقابات: نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمر عبدالعزيز يفوز برئاسة اتحاد النقابات الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.