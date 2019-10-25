عمر عبدالعزيز يفوز برئاسة اتحاد النقابات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فاز المخرج الكبير عمر عبدالعزيز، برئاسة اتحاد النقابات الفنية لدورة أخرى بعد فوزه في الانتخابات التي أُجريت قبل ساعات بمقر الاتحاد.

وحصل عمر على 27 صوتًا مقابل 6 أصوات فقط لمنافسه الملحن والمؤلف الموسيقي الكبير منير الوسيمي.

يُذكر أن اتحاد النقابات الفنية يضم 3 نقابات: نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة.