بالفيديو: إعلامية خليجية تغني وترقص في الحمام

ظهرت الإعلامية الكويتية نهى نبيل في فيديو جديد تناقله عدد كبير من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وبدت فيه وهي تقوم بتطبيق منتج تقشير على بشرتها في الحمام مع أدائها إحدى الأغنيات. وأشارت إلى أن الصوت يصبح مميزاً في هذا المكان قبل أن تغسل وجهها وتقوم بتجفيفه وترقص على أنغام الأغنية.
وأطلق الكثير من التعليقات ولفت عدد كبير جداً من المتابعين إلى أن صوتها أكثر جمالاً من أصوات بعض الفنانات.
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