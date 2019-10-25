شاهد.. انصار لحزب الله يهتفون “نحن ابناء الخميني” وسط بيروت!

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 12:56 صباحاً - أظهر فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، موالون لحزب الله وهو يرددون صيحات مؤيدة للخميني وخامنئي في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت.

ويظهرا انصار حزب الله في الفديو وهم يهتفون “نحن أبناء الخميني.. هتفنا بالولاء لعلي الخامنئي..”.

وبحسب “العربية نت” حدثت مشاجرات بالأيدي في ساحة رياض الصلح ببيروت، اليوم الخميس، بين المتظاهرين على خلفية رفض مجموعة موالية لحزب الله المساس بحسن نصرالله، ما أدى إلى سقوط جريح. موضحة أن قوى الأمن تدخلت لفض الإشكال، وسط انتشار أمني كثيف في محيط الساحة.