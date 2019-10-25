كاتى بيري تستمتع بزيارة ترفيهية في مصر.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تقضي النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، حاليا، زيارة ترفيهية في مصر، والتي حرصت من خلالها على زيارة واحة سيوة والعديد من الأماكن الجغرافية في الصحراء البيضاء والسوداء، في مصر.

النجمة العالمية البالغة من العمر 34 عاما، ظهرت داخل إحدى السيارات بجوار السائق المصري الخاص بها، أثناء رحلتها لمصر، والتى ارتدت فيها ملابس مصرية وهو عبارة عن جلباب، وكان بجوار المطربة الشهيرة السائق المصري الذي ظهر بالملابس الصعيدية جلباب أبيض اللون.

قامت النجمة العالمية بعمل جولة ليلية مساء يوم الأحد 20 أكتوبر بمدينة سيوة وشالي، والتسوق في البزارات السياحية، وقامت برحلة سفاري بداية من صباح الاثنين 21 أكتوبر، ثم تناولت العشاء في الصحراء البيضاء والعودة مرة أخرى للفندق، ثم المغاردة بالطائرة الخاصة.

Advertisements

وأكد سيد حبون، أحد رجال الأعمال القائمين على التسويق السياحي لسيوة، أن زياة النجمة العالمية للواحة يعد حدثًا مهمًا جدًا وخاصة أنه في بداية انطلاق الموسم السياحي، حيث من المنتظر أن تقوم النجمة بنشر صورها على صفحتها الخاصة خلال زيارتها لمعالم الواحة.

جدير بالذكر أن المطربة كاتي تبلغ من العمر 34 عامًا، وأطلقت ألبومها الأول عام 2001 وحمل اسم “كاتي هدسون” وغنت “I KISS a girl” التي نالت شهرة كبيرة عنها، وفرضت نفسها على مستوى الغناء في العالم وحققت أرقاما قياسية بألبومات عدة، وفازت بـ 304 جائزة.

ونشرت النجمة العالمية مؤخراً صورها اثناء زيارتها لجزر الهاواي لقضاء عطلتها الأخيرة قبل وصولها لمصر يوم السبت 19 أكتوبر.

كما حضرت كاتي بيري كضيفه على احتفالية “Silence the Violence” الخيرية التابعه لمؤسسة ديفيد لينش، وهى الاحتفالية التي أقيمت فى واشنطن مطلع الشهر الجاري.