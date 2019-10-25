ليدى جاجا تشارك ديفيد بيكهام فى حملة إعلانية جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت المطربة والنجمة الأمريكية ليدى جاجا، لأول مرة مع لاعب كرة القدم الإنجليزى الشهير ديفيد بيكهام، فى حملة إعلانية جديدة للترويج لإحدى ماركات الساعات العالمية.

المطربة الحاصلة على جائزة الأوسكار العام الماضي، والبالغة من العمر 33 عاما، ظهرت وهى تجلس مع بيكهام للحديث عن الماركة العالمية.

ونشرت ليدي جاجا، مقطع الفيديو الترويجي الأول عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، وكشفت عن الموعد الرسمي لعرض الفيديو الكامل للحملة الترويجية والمقرر له يوم 30 أكتوبر 2019.

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والجدير بالذكر أن ليدي جاج قد احتفلت منذ أيام بمرور سنة على نجاح فيلمها “A Star Is Born” الذى قدمته مع النجم العالمى برادلى كوبر، وكان العمل بمثابة تميمة خط بالنسبة لها حيث حصدت الكثير من الجوائز عنه منها جائزة أفضل أغنية في سباق الاوسكار عن أغنيتها Shallow.

وعلى جانب أخر، أعلنت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، عن انفصالها مؤخرا، عن مهندس الصوت دان هورتون، وذلك بعد 3 أشهر فقط من المواعدة، حيث أكدت المغنية المثيرة للجدل انفصالها، بنشرها صورًا لها مع صديقتها حملت تعليقًا يقول: أصبحت وحيدة.

وكانت أنباء قد ترددت عن علاقة ليدي جاجا بالنجم الوسيم برادلي كوبر، بعد انفصاله عن إيرينا شايك، ولكن سرعان ما ظهر عكس الإشاعات، عندما نفت جاجا هذه العلاقة، وقالت إن ما يجمعها ببرادلي لا يتعدى علاقة شخصين جمعهما العمل، وليس هناك علاقة من أي نوع.