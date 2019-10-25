- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد النجم الفنان المصري محمد رجب لتصوير أول مشاهد مسلسله الجديد “الأخ الكبير”، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
ومن المقرر أن يقدم رجب خلال أحداث العمل الدراما الشعبية فى 45 حلقة، حيث يظهر بدور شاب فقير يعمل سائقا ويواجه تحديات الحياة إذ يمر بأكثر من أزمة يحاول التغلب عليها.
ويخوض محمد رجب فى “الأخ الكبير” أولى تجاربه فى أعمال الـ45 حلقة، ليعود إلى اللون الشعبى مرة أخرى، والذى قدمه فى السينما خلال فيلمى “سالم أبو أخته” بمشاركة حورية فرغلى وأيتن عامر وتم عرضه عام 2014، و”بيكيا” مع أيتن عامر أيضاً والذى تم عرضه العام الماضى.
وتعاقدت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل مع عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة للمشاركة فى بطولة العمل أمام محمد رجب، وجارى إنهاء التعاقدات خلال هذا الأسبوع قبل البدء فى التصوير بالديكورات الأولى بمدينة الإنتاج الإعلامى والتى تم الانتهاء من معاينتها فى الأيام الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رجب سائق في «الأخ الكبير» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.