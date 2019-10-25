محمد رجب سائق في «الأخ الكبير»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم الفنان المصري محمد رجب لتصوير أول مشاهد مسلسله الجديد “الأخ الكبير”، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يقدم رجب خلال أحداث العمل الدراما الشعبية فى 45 حلقة، حيث يظهر بدور شاب فقير يعمل سائقا ويواجه تحديات الحياة إذ يمر بأكثر من أزمة يحاول التغلب عليها.

ويخوض محمد رجب فى “الأخ الكبير” أولى تجاربه فى أعمال الـ45 حلقة، ليعود إلى اللون الشعبى مرة أخرى، والذى قدمه فى السينما خلال فيلمى “سالم أبو أخته” بمشاركة حورية فرغلى وأيتن عامر وتم عرضه عام 2014، و”بيكيا” مع أيتن عامر أيضاً والذى تم عرضه العام الماضى.

وتعاقدت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل مع عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة للمشاركة فى بطولة العمل أمام محمد رجب، وجارى إنهاء التعاقدات خلال هذا الأسبوع قبل البدء فى التصوير بالديكورات الأولى بمدينة الإنتاج الإعلامى والتى تم الانتهاء من معاينتها فى الأيام الماضية.