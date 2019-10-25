جيني إسبر: هذا سبب طلاقي.. وطلال مارديني "نسونجي" ورفضتُ الزّواج منه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلتّ النجمة السّورية جيني إسبر ضيفة على برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الفنان السّوري باسم ياخور، حيث لم تخل الحلقة التي وصفها الأخير بالـ "دسمة" من التصريحات المثيرة للجدل، فمن المعروف أن البرنامج يقوم على الاجابة على سؤال جريء أو تناول مأكولات غريبة.

في بداية الحلقة، أوضحت جيني إسبر أن سبب اخفائها طلاقها من المنتج عماد ضحية هو ليس الخيانة فقط، بل هي مجموعة مشاكل مرت بها علاقتهما، وقالت: "هنالك عدة أشياء أسوء من الخيانة وهي أن تعيش مع شخص يعاملك بدون اهتمام في المنزل".

وحاول باسم ياخور أن يأخذ تصريحاً مثيراً من جيني إسبر حول مسلسل "صبايا" الذي شاركت به، فسألها: "من هي الممثلة التي كانت أقل إقناعاً وسطحية بأدائها من بين ديمة بياعة، ديمة الجندي، كندة حنا، أم نسرين طافش؟"، لكن إسبر رفضت الاجابة عن السّؤال وفضلت أن تأكل طبق "فك التيس مع خدوه وجلد الأذنين".

وعن الشائعات التي طالت النجمة السّورية حول زواجها من أكثر من ممثل، طلب باسم ياخور أن تختار من ثلاثة نجوم سوريين زوج مثالي بينهم (افتراضياً)، وهم "طلال مارديني ومعتصم النهار وقصي خولي"، فأجابت إسبر: "طلال مارديني نسونجي كتير وأنا مافيني، ومعتصم النهار متزوج، والأنسب هو قصي خولي لأنه أنضج".

Advertisements

وصرحت إسبر أن مارديني طلب منها الزواج من قبل لكنها رفضت.

وفي ختام الحلقة قالت جيني إسبر إن الممثلة السّورية أمل عرفة تستحق أجرًا أعلى وفضّلتها على سلافة معمار؛ بسبب الأقدمية بمجال الفن.