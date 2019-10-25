قمر تردّ على اتّهامها بالمسؤولية عن ترحيل إنجي خوري من لبنان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة قمر اللبنانية عن صمتها ونفت علاقتها بترحيل الفنانة السورية أنجي خوري التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو تبكي جراء هذا القرار.

وقالت قمر التي اتهمت بأنها وراء ترحيل "إنجي": "هذه البنت تم استخدامها من قبل رجل الأعمال المصري "جمال مروان" - بينهما حروب قضائية بسبب قضية نسب ابنها جيمي- كواجهة لمحاربتي وحينما حرق الكارت قرروا أن يخلصوا منها فسحبوا إقامتها واتهموا قمر بأنها وراء ذلك".

وأوضحت قمر إنها لا تعرف أحدًا بالدولة وليس لها علاقات، حتى تسحب إقامة إنجي قائلة: "اللي لعبوا فيكي واستخدموكي تخلصوا منك" .

وكانت خوري قد ظهرت في فيديو جديد نشرته عبر حسابها تقول إنها تواجه مشكلة في لبنان، وتم إلغاء الإقامة التي تحملها وفرض عليها قرار مغادرة البلد والعودة إلى سوريا في مدة لا تتجاوز الـ20 يوماً، وقالت ان ذلك حدث لأنها "طيبة وزغيرة وهبلة".

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وانهارت أنجي بالبكاء وقالت إنها لا تمتلك منزلاً وليست لديها عائلة في بلدها، وراحت تتساءل أين ستذهب قائلة: "وين بروح؟ وشو بعمل؟".

وأثارت الفنانة السورية إنجي خوري، جدلًا واسعًا في لبنان خلال الفترة الماضية، حيث أشعلت مواقع التواصل بمقاطع جريئة ومشكلات وصلت إلى حد المحاكم بينها وبين الفنانة قمر اللبنانية حينما اتهمت الأخيرة باختطافها وتهديدها بالقتل على إثرها رفعت قمر ضدها ٦ قضايا في المحاكم اللبنانية.