صراع المطربين على يوتيوب و"أبو" الأعلى مشاهدة وتراجع متغيرٍ لـ "عمرو دياب"

تشهد قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب منافسة بين عدد من الأغاني والأعمال الدرامية التي تسعى للتواجد بالقائمة التي تضم 50 فيديو هي الأعلى مشاهدة في مصر.



وتمكنت أغنية حبيبي يا ليل للمطرب أبو من التواجد داخل القائمة بعد أن حققت 13 مليون مشاهدة فى 24 ساعة فقط.

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أغنية "حبيبي ياليل" كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال.. ومن إخراج مريم أبو عوف وشارك في التصوير الفنانة تارا عماد ومجموعة من أطفال معهد الباليه.



وتنافس أغنية سلام للفنان المغربى سعد لمجرد داخل القائمة حيث تحتل المرتبة 23 بعدما حققت ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة في غضون ايام.



العمل مستوحى من التراث الأمازيغي المغربي الزاخر، ويوجه صناع الكليب من خلاله التحية لكل فناني هذا التراث ومحبيه.



وتمكنت احدي المتسابقات المصريات في برنامج المسابقات الغنائي ذا فويس في نسخته الخامسة من احتلال المركز 28 بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.



واستطاعت نورهان المرشدى تحقيق ما يقرب من مليونين ونصف المليون مشاهدة بعد طرح الفيديو الخاص بها في تجربة الأداء.



واحتل احد الشباب المصريين المشاركين في برنامج ذا فويس وهو سيد رزق المرتبة 33 في القائمة من خلال أغنيته في تجارب الأداء.



وجاءت أغنية متغير للهضبة عمرو دياب ضمن قائمة الفيديوهات فى الـمرتبة الـ 35 محققة فقط ما يزيد بقليل على 700 الف مشاهدة.

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