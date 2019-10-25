زين العمر يُفاجِئ اللبنانيين بتضامنِه واعتذاره









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأ الفنان اللبناني زين العمر الشعب اللبناني باعتذاره معلناً تضامنه مع الحراك الشعبي الذي انتفض على الجوع والقهر مطالباً بإسقاط النظام. وعلى ما يبدو فإن موقفه الذي تم نشره عبر مكتبه الإعلامي لم يلقَ ترحيباً كغيره من الفنانين لكونه كان من مدافعاً شرساً عن رئيس الجمهورية والعهد برمته، خاصةً أنه أغضب الشعب مراراً بتغريدات مسيئة سجلت عليه نقاطاً لا تزال في بال العاتبين عليه.

وجاء في البيان الذي نشره ما يلي:

الى كل شب وصبية بساحات الثورة ‬

‫يمكن انا حكيت شي وانفهم غلط ‬

‫اعتذر منكم أنتم كرامتنا ووجعنا وتاج روؤسنا انتم .‬

‫أنتم تسطرون بثورتكم كرامة لبنان من أجل العيش الكريم لكل أبناء الوطن ‬

‫وأنا كنت ولم أزل أدافع عن كرامة ووجع الناس من ٢٠٠١ الى الان ‬

‫وتغضلو مني بقلول إعتذازي‬

‫لأن ثورتكم هي ثورة الجياع والمظلومين ‬

‫كلنا موجوعين وكلنا مقهورين وكلنا مظلومين . أنتم شباب الغد والمستقبل ‬

‫بكم نرفع روؤسنا ‬

‫لنتعالى جميعاً عن الجراح والشتائم من أجل وطننا الحبيب لبنان ‬

إبنكم #زين_العمر

هذا الاعتذار انقدم به لكم بما يمليه ضميري

كنت وفياً للبنان ولكم

حما الله لبنان وشبابه

ولكم مني ومن عائلتي كل الاحترام .........

#zeo