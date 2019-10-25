شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة تعلم "الغيب" والخوف يدب فى عائلتها.. تفاصيل فيلم"ريما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صناع فيلم "ريما" ، الذى تلعب بطولته الطفلة "ريم عبد القادر" والفنانون هالة فاخر، ومحمد ثروت، وإيهاب فهمى، من تصوير العمل، المقررعرضه فى أجازة نصف العام المقبلة، من إخراج معتز حسام.

ويكشف ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة للفيلم قبل طرحه، حيث تدور أحداثه حول "طفلة" تدعى "ريما" ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب فى كل الظروف، ولكن كل الناس تتعامل معاها أنها تحت أمرة الشيطان، تضطرها الظروف للهرب من أهلها، وتذهب لأكثر من عائلة لتربيتها، ومع مرور الأحداث الكل يدب فى قلبه الخوف منها، ثم تهرب، حتي تستقر عند رجل أعمال ومراته ، منعتهم الحياة من "الأنجاب" وكانت حياتهم صعبة وتعرضوا لأزمات كبيرة بسبب محاربه الناس لهم، إلا أن تتدخل "ريما" لإنقاذهم ، وتتوالى الأحداث

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فيلم "ريما" بطولة إيهاب فهمى، محمد ثروت، هالة فاخر، الطفلة ريم عبد القادر، فراس سعيد، أحمد فتحى، مها نصار، وأخرون، إخراج معتز حسام فى أولى تجاربه السينمائية، حيث عمل مساعداً فى العديد من الأعمال الدرامية وأخرهم مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة.