شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى مع "الأخ الكبير" لـ محمد رجب.. والتصوير خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أشرف زكى لأسرة مسلسل "الأخ الكبير" ، الذى يلعب بطولته النجم محمد رجب، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، ويقدم أشرف زكى دوراً محورياً فى أحداث العمل، الذى تدور أحداث حوله شاب فقير يعمل سائقا ويواجه تحديات الحياة إذ يمر بأكثر من أزمة يحاول التغلب عليها، والمسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة .

وفى سياق متصل، تعاقدت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل مع عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة للمشاركة فى بطولة العمل أمام محمد رجب، وجارى إنهاء التعاقدات خلال هذا الأسبوع قبل البدء فى التصوير بالديكورات الأولى بمدينة الإنتاج الإعلامى والتى تم الانتهاء من معاينتها فى الأيام الماضية.

وخاض محمد رجب السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرون.

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يذكر أن أخر أعمال أشرف زكى مسلسل "قمر هادى" بطولة النجم هانى سلامة، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته يسرا اللوزى، وداليا مصطفى، وأخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز.