شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى فكرى يستقبل أسر الشهداء فى كواليس فارس الأحلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفنان مجدى فكرى بعد عرض مسرحيته "سحر الأحلام" بمسرح البالون، حرم الشهيد العميد عامر عبد المقصود شهيد مذبحة كرداسة، ووالدة الشهيد النقيب محمود أبو العز أحد شهداء فض اعتصام رابعة، وذلك بعد أن شهدتا المسرحية، والتقطتا الصور التذكارية مع أبطالها.

ويواصل الفنان مجدى فكرى عروض مسرحية "سحر الأحلام"، الذى يقوم ببطولتها وذلك على خشبة مسرح البالون.

وأكد الفنان مجدى فكرى على سعادته بسبب ردود فعل المسرحية منذ الموسم الأول لها، وحتى الآن منذ أن تم افتتاح عروضها يوم السادس من أكتوبر بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

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العرض من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، وتدور أحداثه حول العادات والتقاليد الغربية التى تسللت إلى المجتمع المصرى، والتى لا تتناسب مع عاداته وتقاليده الأصيلة التى تميز بها عن سائر المجتمعات، وتأثير ذلك على الفن خاصة وعلى مختلف المجالات بصفة عامة.

مسرحية "سحر الأحلام" بطولة مجدى فكرى، إيناس مكى، نيفين رفعت، عبد العاطى صالح، رضا رمزى، محمد عنتر، أشعار كوثر مصطفى، ألحان أحمد محيى، استعراضات هشام المقدم، ديكور إبراهيم الفوى، مخرج منفذ سامى المصرى، مخرج مساعد حسام الخضرى، تأليف وإخراج دكتور حسام عطا، وإشراف عام الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.