شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. أنغام تحيى حفلا غنائيا بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة أنغام عن الموعد الجديد لحفلها في ساحة المنارة، يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر الجارى، وذلك بعد تأجيله من اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على بعض المناطق وكان من الصعب اقامة حفل غنائي في هذه الظروف الجوية.

ومن المنتظر أن تغنى أنغام باقة من أجمل أغانيها على مدى مشوارها الفنى الحافل بالنجاح ومن أبرز أغانيها "بين البينين" و"إتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" و"حالة خاصة جداً" و"مطمنة" و"نزوة" و"ولادبلت" و"هتقول لربنا أيه" و"نفسى أحبك" و"واحده كاملة" وغيرهم من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى .

من ناحية أخرى تحيي أنغام حفل غنائى بمهرجان الموسيقى العربية الـ28 داخل دار الأوبرا المصرية يوم 6 نوفمبر على المسرح الكبير، ونفذت تذاكر الحفل بعد طرحها بساعتين، ويعد من أقوى حفلات المهرجان والذى يصاحبها أوركسترا المايسترو هانى فرحات.