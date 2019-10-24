تراند اليوم : بصورة من تحت البطانية .. خالد الصاوي بيوجه نصيحة لجمهوره

نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” صورة له يسخر بها من الشتاء.

وكتب الصاوي في تعليقه على الصورة: “براحه علينا يا عم الشتا”، وظهر الصاوي في الصورة وحوله بطانية كبيرة ولا يظهر سوى نصف وجهه.

ونالت الصورة إعجاب متابعي خالد الصاوي، وطلبوا منه أن يستعد لبرد الشتاء القارس، قائلين له: “اجمد”.

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وبدأ الفنان خالد الصاوي تصوير أحدث أفلامه السينمائية، والذي يحمل اسم “شريط 6”.

فيلم “شريط 6” من بطولة خالد الصاوي ونانسي صلاح وخالد أنور وتارا عماد، وتأليف محمود حمدان وإنتاج “فيلم أوف إيجيبت”، وإخراج محمد سلامة.