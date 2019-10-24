ريهام سعيد تدعو لإنقاذ فنان من الموت: “عيب نسيبه كده”

كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 11:53 مساءً - نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، مقطع فيديو أوضحت فيه أن هناك بعض ‏الأشخاص يعتقدون أن الفنانين يمتلكون أموالًا طائلة، وأن هذا الأمر حقيقي بالفعل، ولكن لبعض الفنانين الذين لا ‏يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، والبقية هم أناس عاديون جدًا لا يمتلكون الكثير من المال.‏

وصرحت بأن هناك فناناً لا تود الإفصاح عن اسمه، بالرغم من أنها استأذنت أهله وأذنوا لها بالإفصاح عن ‏شخصيته، ولكنها ترفض ذلك احترامًا لخصوصيته، يعاني من الإصابة بفيروس في الدم، مشابه للفيروس الذي ‏أصيب به الفنان الراحل طلعت زكريا، وأن هذا الفنان يحتاج لتسع جلسات بلازما، تكلفة الجلسة الواحدة 20 ‏ألف جنيه، إلى جانب أنه يعاني من فشل بالرئة، أدى إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي.‏



وكشفت أن هذا الفنان محجوز بمستشفى عين شمس التخصصي، وعلى من يرغب التبرع لحالته، ‏التوجه إلى حسابات المستشفى والتواصل معها، وسوف تتواصل ريهام مع شقيقه لاستقبال أي تبرع، لأنه لا ‏يتلقى الدعم من أي جهة تعامل معها، وأنه بحاجة ماسة للمال لإنقاذ حياته.‏

وتابعت ريهام أنه من العيب ترك زميل يعاني من المرض دون مساعدة، وأنه على الفنانين والإعلاميين ‏التكاتف لحل هذه الأزمة، ووجهت رسالة للإعلامية بوسي شلبي على وجه الخصوص، قائلة: “أنا ‏عارفة إن بوسي جدعة وتقدر تساعد”، وأنها تشعر بالحرج لتوجيه رسالة بطلب المساعدة لأي زميل آخر حتى ‏لا تضعه في موقف محرج.

ومع إلحاح الكثيرين عليها للإفصاح عن اسم ذلك الفنان حتى يتم التواصل معه والتبرع له قالت ريهام إنه المصور محمود عاشور.