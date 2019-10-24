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شاهد طفلة مصرية تُصعق ومشهد صادم لانتشال جثتها

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 11:53 مساءً - توفيت طفلة مصرية صعقاً بسبب الأمطار التي سقطت أمس على بعض محافظات البلاد، وأثار مشهد انتشال جثتها صدمة المصريين على مواقع التواصل.

وتلقى مدير أمن الشرقية شمال البلاد بلاغاً بوفاة طفلة تدعى مروة صادق عبد المجيد من مدينة العاشر من رمضان صعقاً، عقب استنادها على عامود إنارة هرباً من الأمطار الغزيرة التي سقطت الثلاثاء لتصعق وتلقى حتفها على الفور. وسقطت جثة الطفلة في المياه التي أغرقت الشارع، وتم الاستعانة ببلدوزر لانتشال جثتها.

وتبين أن الطفلة كانت عائدة لمنزلها في الحي الـ 14 بالمدينة بعد انتهائها من تلقي درس خصوصي، وهطلت عليها الأمطار بغزارة، فتحصنت بعامود إنارة لتلقى مصرعها على الفور، بعد تعرضها للصعق الكهربائي.

وأثار مشهد انتشال جثة الطفلة صدمة المصريين وسط صراخ النساء، اللائي ذهلن من قسوة الواقعة. فيما أخطرت النيابة التي تولت التحقيق وكلفت المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

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