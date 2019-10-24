مفاجاة صادمة.. طليق«بوسي» يكشف سبب طلاقها ملمحًا إلى خيانتها له مع فنان

كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 11:53 مساءً - فجر وليد فطين، طليق الفنانة المصرية «بوسي» ومدير أعمالها سابقًا، مفاجاة صادمة عن سبب طلاقهما، ملمحًا إلى خيانتها له مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

وقال «فطين»، في تصريحات تلفزيونية، إنَّ الخلافات والمشاكل بدأت مع تصوير فيلم “عمر وسلوى”، موضحًا أنَّ بوسي كانت تلعب دورًا في الفيلم مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز والمفترض أنَّ هناك قصة حب بين بوسي وكريم خلال الفيلم.

وأكمل: “كريم كان بيشوف شغله ويحاول يقرب منها عشان ميخلهاش تتكسف من الكاميرا، لكن بوسي بدأت تتوهم حاجات تانية” على حد قوله.

يذكر أنَّ الفترة الماضية شهدت العديد من الخلافات التي وصلت إلى ذروتها بين المطربة الشعبية بوسي وطليقها ومدير أعمالها السابق فطين، ووصلت للقضاء.وكان حكم صدر ضد بوسي بالحبس 9 سنوات لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين.

وعقب التصالح وسداد المبالغ، صدر حكم جديد عن محكمة جنح الهرم غيابيًا، ودان بوسي رسميًا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقًا.

في ذات السياق، تنتظر بوسي محاكمة أخرى بشأن تهرب ضريبي، واتهامها بالتهرب من سداد مبلغ مليون و827 ألف جنيه خاصة بالضرائب، لتقديم ما يفيد سداد المبلغ والتصالح مع الضرائب.