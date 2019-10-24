رفع قضية ضد صافيناز لارتدائها بدلة رقص غير قانونية

كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 11:53 مساءً - قررت مأمورية الضبط القضائي بالرقابة على المصنفات الفنية في مصر، تحرير قضية جديدة للراقصة صافيناز بتهمة الرقص بدون ترخيص وارتداء بدلة رقص غير قانونية.

في التفاصيل، وردت معلومات للرقابة على المصنفات بتنظيم حفلة رقص للراقصة في أحدي فنادق منطقة المهندسين بالجيزة، وأرسلت المأمورية أحد رجالها لمعرفة حقيقة الأمر، وبعد التأكد حررت قضية جنحة مباشرة حملت رقم 25080 بجنح العجوزة، بتهمة الرقص بدون ترخيص، فضلا عن ارتدائها بدلة للرقص غير قانونية تقوم بالرقص والإتيان لاثارة رواد “كافية سلطانه”.