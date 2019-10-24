شذى حسون تشعل المواقع بإطلالة رياضية ضيقة وقصيرة

كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 11:53 مساءً - نشرت الفنانة العراقية شذى حسون، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة جديدة لها اعتمدت فيها إطلالة رياضية.

وظهرت فيها أثناء وجودها في أحد ملاعب التنيس حيث اختارت الزي المناسب لهذه الرياضة وتألف من تنورة قصيرة وكنزة ضيقة من دون أكمام.

وأضافت حذاء رياضياً باللون الوردي. وتعليقاً كتبت: ” أنا من أنا. أحب من أكون”. وحازت إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين.

ويشار إلى أن شذى لفتت أنظار المتابعين بسبب نشرها صورة جمعتها ووالديها في ظهور نادر لهما. وحققت من خلالها أكثر من 12 ألف إعجاب. وتعليقاً كتبت: “حبي الأبدي”.

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كما أثارت الاهتمام لاحقاً بإعلان تضامنها مع لبنان بسبب موجة الحرائق التي شهدها والتي أتت على مساحات خضراء واسعة منه.

ونشرت صوراً لعدد من المناطق وكتبت: “لبناني الجميل وطني الروحي وعشقي الله يحميك”.