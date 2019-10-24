- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل المصري أحمد عبدالعزيز إن مسلسل "كلبش 3"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، محطة مهمة في مشواره الفني.
وحل عبدالعزيز ضيفاً على "العين الإخبارية"، حيث تحدث عن مشاركته في "كلبش 3"، قائلاً: "تحمست للمشاركة فيه لعدة أسباب، منها أنني لمست النجاح الكبير للجزأين الأول والثاني، وكنت متحمساً للمشاركة في الجزء الـ3، وتمنيت النجاح لنفسي ولفريق العمل".
وحول تجربته كرئيس للمهرجان القومي للمسرح، قال: "أكره العمل الإداري، وأرى أنه يعطل الفنان الحقيقي، ولكن توليت هذه المهمة لإيماني بأهمية المهرجان في إفراز جيل جديد من المبدعين في التمثيل والتأليف المسرحي والإخراج، وسعيد بنجاح هذه الدورة التي تم تكريم رموز فنية مهمة كانت في طي النسيان".
وتحدث عبدالعزيز عن الأعمال الفنية التي صنعت نجوميته وانتشاره، والأسباب التي دفعته للغياب عن الساحة الفنية، والفرق بين شكل الدراما في الوقت الحالي ومنذ 30 عاماً، كما كشف عن رأيه في حال السينما، ومستوى الكتابة، في حوار مع "العين الإخبارية" سيتم نشره لاحقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عبدالعزيز لـ"العين الإخبارية": "كلبش 3" محطة مهمة بمشواري الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.