أحمد عبدالعزيز لـ"العين الإخبارية": "كلبش 3" محطة مهمة بمشواري الفني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل المصري أحمد عبدالعزيز إن مسلسل "كلبش 3"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، محطة مهمة في مشواره الفني.

وحل عبدالعزيز ضيفاً على "العين الإخبارية"، حيث تحدث عن مشاركته في "كلبش 3"، قائلاً: "تحمست للمشاركة فيه لعدة أسباب، منها أنني لمست النجاح الكبير للجزأين الأول والثاني، وكنت متحمساً للمشاركة في الجزء الـ3، وتمنيت النجاح لنفسي ولفريق العمل".





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وحول تجربته كرئيس للمهرجان القومي للمسرح، قال: "أكره العمل الإداري، وأرى أنه يعطل الفنان الحقيقي، ولكن توليت هذه المهمة لإيماني بأهمية المهرجان في إفراز جيل جديد من المبدعين في التمثيل والتأليف المسرحي والإخراج، وسعيد بنجاح هذه الدورة التي تم تكريم رموز فنية مهمة كانت في طي النسيان".

وتحدث عبدالعزيز عن الأعمال الفنية التي صنعت نجوميته وانتشاره، والأسباب التي دفعته للغياب عن الساحة الفنية، والفرق بين شكل الدراما في الوقت الحالي ومنذ 30 عاماً، كما كشف عن رأيه في حال السينما، ومستوى الكتابة، في حوار مع "العين الإخبارية" سيتم نشره لاحقاً.



