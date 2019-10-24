أحمد بدير لـ"العين الإخبارية": أحلم بتجسيد شخصية المشير طنطاوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل المصري أحمد بدير إنه يحلم بتقديم شخصية المشير طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق، في فيلم سينمائي.

وأضاف "بدير"، لـ"العين الإخبارية": "هناك قادة عسكريون سطروا بطولات مهمة في التاريخ المصري خلال مرحلة الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، ولكن المشير طنطاوي من الأسماء المهمة بعد هذه الفترة، باعتباره قائدا عظيما، قام بعمل لا يقل عن حرب أكتوبر".

وتابع: "المشير طنطاوي وقف مع مصر في أحلك الظروف ضد جماعة إرهابية، ونجح في العبور بها خلال هذه الفترة الحرجة".

وأشار "بدير" إلى أن المشير طنطاوي لم يأخذ حقه بالقدر الكافي، ولا بد من إلقاء الضوء على مسيرته الكبيرة، رغم قيام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتكريمه مؤخراً في احتفالات أكتوبر، وكان يجلس بجواره.

وأكد "بدير" أن الكثيرين لفتوا نظره أنه يشبه المشير طنطاوي من حيث الطول والملامح العامة، وهي من أهم أسباب حماسه لتقديم الشخصية.