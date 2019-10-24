حيلة سلوفاكية لدعم منافس ولفرهامبتون في مباراة بلا جمهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد 20 ألف مشجع لحضور لقاء فريقي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي مع ولفرهامبتون الإنجليزي، مساء الخميس في الجولة الثالثة لدور المجموعات للدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، رغم أن المباراة ستشهد تطبيق عقوبة على الفريق السلوفاكي باللعب بدون جماهير.

وعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فريق سلوفان السلوفاكي بإقامة مباراة بدون جماهير، مع تغريمه ماليا، بسبب هتافات ولافتات عنصرية، صدرت عن مشجعي الفريق خلال لقاء بالدور التمهيدي للبطولة أمام باوك اليوناني.

وفي الوقت الذي يترقب فيه الفريق الإنجليزي خوض مباراته أمام نظيره السلوفاكي خلف الأبواب المغلقة، فإن جماهير صاحب الأرض قامت بحيلة ذكية من أجل التحايل على قرار اليويفا.

وتنص لوائح اليويفا على أنه يحق للأطفال، أقل من سن 14 سنة، حضور المباريات التي تقام بلا جمهور، مجاناً، ما جعل الجانب السلوفاكي يستغل هذا الجانب، عبر تقديم 20 ألف تذكرة مجانية للأطفال أقل من هذه السن لحضور اللقاء.

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والغريب أن ملعب براتيسلافا، تيليني بول، لا يسع إلا لـ22 ألف متفرج مما يعني أن المدرجات ستكون شبه ممتلئة عن آخرها، رغم حقيقة فرض عقوبة على أصحاب الأرض.

من جانبه عبر كونو كودي، قائد فريق ولفرهامبتون، عن سخطه من هذه الحيلة، بقوله: "لقد سمعت أن التذاكر قد بيعت، لا أتفهم كيف تم بيع تذاكر لمباراة بلا جمهور، إنه شيء من الجنون، ولكن في النهاية نتطلع لنرى ماذا سيحدث، هي مغامرة جديدة بالنسبة إلينا".

وواصل: "لم ألعب من قبل في ملعب خالٍ، كل أسبوع ألعب في البريمييرليج وسط جماهير حاشدة، لذلك فحضور 20 ألف لا يضايقنا".

يذكر أن فريق الولفز يحتل المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة الحادية عشرة لدور المجموعات للدوري الأوروبي، برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة عن الأول والثاني براتيسلافا وبراجا البرتغالي على الترتيب.