آديل تفقد وزنًا هائلًا.. شاهدي كيف أصبحت!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت النجمة العالمية، آديل، بلوك جديد خلال حفل عيد ميلاد مغني الراب الكندي دريك الذي أقيم في منطقة غرب مدينة هوليوود.
وبدت آديل بمظهر نحيل للغاية، حيث فقدت العديد من الكيلو غرامات بسبب اتباعها لنظام "بيلاتس" للياقة البدنية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبدت آديل البالغة من العمر 31 عامًا مثيرة بثوب أسود عاري الكتفين وتم تثبيته بحزام جلد أسود حول خصرها، الأمر الذي سلّط الضوء على شكل الساعة الرملية لجسدها.
وأكملت آديل إطلالاتها برفع شعرها الأشقر على شكل "ذيل حصان"، وزوج من الأقراط الفضية.
وكان مصدر لصحيفة ذا صن قال من قبل إن آديل تستمتع وتهتم بنفسها وترى أن هذه هي أولويتها في الوقت الراهن، إلى جانب كونها أم لأنجيلو.
وأضاف أن المغنية أحبت نظام التمرين الجديد الذى تعمل عليه، وأن النظام يعمل على تحسين المزاج والمرونة والتوازن بالإضافة إلى استراتيجية رائعة لإتقاص الوزن.
ويعتمد نظام "بيلاتس" على استخدام العقل في السيطرة على العضلات، والبيلاتس هو روتين تكييف الجسم الذي يساعد ليس فقط على بناء المرونة، بل أيضا القوة والتحمل، والتنسيق في الساقين، البطن والذراعين والظهر.
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