نجوى كرم تُحذّر من خسارة البلاد بموالها

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم موالاً لبنانياً مؤثراً بعنوان "يا غافلين" بعد أيامٍ من تفاعلها مع الحراك الشعبي المطلبي المنتشر في مختلف المناطق اللبنانية في تغريدة أكدت فيها أن "صوت الشعب هو الدولة".
واعترضت على استخدام القوة لتفريق المتظاهرين من قبل الجيش اللبناني كاتبة: "كل عمرنا مع الجيش.. بس اليوم ما إلو حق جيشنا ينزل يعارض النّاس خصوصاً إنّو الشعب راقي ومسالم!! الشعب إلو حق ينتفض ضدّ الظلم والجوع!! وأرفقت الوسم #لبنان_ينتفض
وتقول كلمات الموّال: "يا غافلين اسمعوا بلّش عتب لبنان يضرب ناقوس الخطر.. ويقول لـ لولادو: لا تخسروني.. لانه معتر الانسان يللي بيربح الدني وبيخسر بلاده
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