شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يكرر اعتذاره لـ هانى شاكر: إحنا عيالك يا أمير الغناء العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات من تقديم الفنان هانى شاكر بلاغًا رسميًا ضد مغنى المهرجانات حمو بيكا، اليوم الخميس، يتهمه فيه بالسب والقذف، وتهديده باقتحام مقر النقابة بمعاونة عدد من البلطجية – بحسب البلاغ – نشر بيكا مقطع فيديو كرر فيه اعتذاره للنجم هانى شاكر على ما بدر منه داخل مقر النقابة واصفًا إياه بأمير الغناء العربى.

وقال حمو بيكا فى الفيديو: "أنا بتأسفلك يا أستاذ هانى شاكر أنت أمير الغناء العربي، وأنا مكنش قصدى إنى أزعلك، كان كل هدفى إنى أكل عيش، أنا معايا 20 فردا بياكلوا عيش، ناس فاتحة بيوت وبتصرف على عائلاتها، أنا اللى خلانى اضايقت وأنزل الفيديو أنى لفيت 8 ساعات، وشغلى كله كان واقف، وأنا إللى كنت عايز أعمله أنى امشى قانونى واعمل تصريح وانزل اشتغل ومكنش قصدى أنى أزعلك".

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وأضاف: "أنا بحبك وإحنا عيالك يا أستاذ هانى، أنا كان كل هدفى إنى صوتى يوصلك، وقدام الناس كلها بقولك أنا آسف ليك، ولو عايزنى أجيلك أو اطلع على الهواء اتأسفلك هطلع، أنا بقالى 6 أشهر واقف عن العمل، والناس اللى معايا مقدرش امشيهم، إحنا نروح فين دى بلدنا وإحنا اخترنا فن الناس بتحبه وبتفرح بيه عمرنا ماضايقنا حد، وقدمنا محتوى تانى وبقينا ناخد بالنا من الكلام، وبقيت بنقى الكلام الصح".

وتابع: "فى شباب نفسها أنها تتجوز وتكون نفسها، كان يهمنا إننا نشتغل بالحلال، وأنا تعبت وكافحت، ابويا ربانى وطلعنى إنى مقولش لحد عايز حاجه، وبنيت المكان اللى بقيت فيه بعد سنين كتيرة، كان حلمى إنى أعمل حاجة والحمد لله حققت نسبة نجاح كبيرة، وبقى ليا أطفال وشباب وبنات كتيرة بتحبني".

وتسلم رئيس نيابة الدخيلة بلاغًا رسميًا يحمل رقم 13350 لسنة 2019 من المستشار ياسر قنطوش، وكيلا عن الفنان هانى شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية، ضد المدعو/ محمد محمود مصطفى محمد سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا" لبثه مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن إهانة وسب وقذف ضد شخص وصفه شاكر، قال من خلاله حمو بيكا أنه لا يعترف بفن هانى شاكر، وادعى أن نقابة المهن الموسيقية طالبته بمبالغ مالية لقاء قيده بعضوية النقابة وهو "كلام مغلوط وعار عن الصحة" وفقًا للبلاغ.