شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رنا سماحة تطرح أغنية "أميرة الحب" بتوقيع محمد رفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طرحت المطربة رنا سماحة أغنيتها الجديدة "أميرة الحب" التى صورتها على طريقة الفيديو كليب فى بيروت وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى وتوزيع صوات ايدوجان وتولى إخراج الكليب عادل سرحان.

وظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذي لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلي، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019.

من ناحية أخرى سجلت رنا أغنية سينجل جديدة -لم تكشف عن اسمها- حتى الآن لتكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها على حسب قولها، والأغنية من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.

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ومن المقرر أن يتم طرحها بعد انتهاء عمليات المونتاج خلال الأيام المقبلة، معربًا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وقت طرحها.

يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "فينى وجع"، والتى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.