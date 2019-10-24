"أيام قرطاج السينمائية" يشهد العرض العربي الأول لـ"سيدة البحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد الأمين، للمرة الأولى في الشرق الأوسط من خلال المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي يُقام خلال الفترة بين 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

ويحكي فيلم "سيدة البحر" للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، حكايةً أسطورية عن فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تُقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى أسرتها وتثور على التقاليد المظلمة المتبعة في قريتها، والتي تفرض تقديم الإناث من أطفالها إلى مخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة. وحصل الفيلم في عرضه العالمي الأول على جائزة "فيرونا" للفيلم الأكثر إبداعاً ضمن مسابقة أسبوع النقاد خلال فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

مؤخرا شارك الفيلم في مهرجان المعهد البريطاني، ويواصل "سيدة البحر" رحلة عروضه ومشاركاته العالمية إذ عُرض للمرة الأولى في قارة أمريكا الشمالية ضمن فعاليات مهرجان "ذا نيو ويف" في 19 أكتوبر.

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أما في العالم العربي وبعد عرضه الأول في أيام قرطاج، فسوف يشارك الفيلم في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 20 إلى 29 نوفمبر) في دورته الـ41 في مبادرةٍ للاحتفاء بتوقيعه على ميثاق المساواة بين النساء والرجال "5050 في 2020" وهو مبادرة عالمية تحث جميع المهرجانات السينمائية على الالتزام بتحقيق تمكين المرأة وتمثيلها بشكل عادل في صناعة الأفلام بحلول عام 2020.

وعن عروض الفيلم في الشرق الأوسط، قال شهد أمين، مؤلفة ومخرجة فيلم "سيدة البحر" في بيان صحفي "رغم تناول فيلم سيدة البحر لعدد من الجوانب المجتمعية المعقدة والصراعات الإنسانية العالمية من خلال قصة خيالية، إلا أن فكرته وُلدت من رحم تجارب معظم السيدات والتي شاركت في تشكيل هوية كل مننا، كما أنه انعكاس للتغيرات الثقافية والتوجهات الإبداعية المهمة التي تشهدها المنطقة. لذلك حرصت على مشاركة هذه التجربة مع الجماهير العربية في المنطقة من خلال مهرجان عريق مثل أيام قرطاج السينمائية في هذه الدورة، المميزة وأتمنى أن يلاقي نفس النجاح والإشادة التي لاقاها في المهرجانات العالمية وأن رسالته تصل لكل الجماهير العربية."

فيلم سيدة البحر من تأليف وإخراج المخرجة السعودية شهد الأمين، إنتاج شركة "إيمج نيشن أبوظبي" وشارك في الإنتاج كل من بول ميلر وستيفن ستراكان، ورولا ناصر، بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري، ويقوم ببطولته بسيمة حجّار في دور حياة وأشرف برهوم ويعقوب الفرحان وفاطمة الطائي، وصورت جميع أحداث الفيلم بسلطنة عُمان.