بالفيديو| بمناسبة عيد ميلادها.. هذا ما قاله عادل إمام عن داليا البحيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت شركة ماجنوم لمالكيها هشام تحسين ورامي إمام، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، فيديو من الاحتفالية الخاصة بعيد ميلاد الفنانة داليا البحيري، في كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو".

وفاجئ فريق المسلسل داليا باحتفالهم بعيد ميلادها، وتواجد في الاحتفالية المنتج هشام تحسين، المخرج رامي إمام، الفنانة دلال عبدالعزيز، ونجم العمل "الزعيم" عادل إمام، والذي قال عن داليا "عمرها ما سببت أي مشاكل في التصوير، طول عمرها منضبطة وفنانة بالمعنى الحقيقي ولما بتؤدي دور بتؤديه بمنتهى الصدق والأمانة".

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، طارق الإبياري، هدى المفتي، إخراج رامي إمام، إنتاج شركة ماجنوم للمنتجين هشام تحسين ورامي إمام.