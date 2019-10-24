في المركز الثالث.. هذه إيرادات "خيال مآتة" لأحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق فيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، حتى الآن إيرادات قدرها 37 مليون و610 ألف جنيه في 11 أسبوع عرض، ليأتي ثالثًا بعد فيلم "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2"، وذلك وفقًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتشهد السينمات عرض عدد من الأفلام هي "الكنز 2"، "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "الفيل الازرق 2"، "إنت حبيبي وبس"، بالإضافة لفيلمي "الممر"، و"كازابلانكا" من سباق أفلام عيد الفطر.

فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.