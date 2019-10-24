هذا ما حققه "الفيل الأزرق2" بعد 13 أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2"، إيرادات قدرها 102 مليون و 515 ألف جنيه، بعد 13 أسبوع بدور العرض السينمائي، وفقًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

الفيلم ينافس ضمن سباق أفلام عيد الأضحى المبارك، وهي "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "الكنز 2"، إنت حبيبي وبس"، بالإضافة لفيلمي "الممر"، و"كازابلانكا"، من أفلام عيد الفطر.

"الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، خالد الصاوي، إياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.