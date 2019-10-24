في أسبوع.. هذا ما حققه فيلم "أنت إيه" لنجوم مسرح مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق فيلم "أنت إيه"، إيرادات قدرها 81 ألف جنيه، بعد أسبوع من عرضه، وفقًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

الفيلم مقتبس من فكرة فيلم Pk الهندي للفنان عامر خان الذي تم عرضه عام 2014، وتدور أحداثه في قالب درامي كوميدي.

"أنت إيه" سيناريو وحوار أشرف حسني ومحمود جاميكا، وإخراج هالة المدني وإنتاج بروميديا للإنتاج الفني، بطولة مجموعة من نجوم "مسرح مصر"، منهم: إبرام نشأت وحامد الشراب وسارة درزاوي، بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم: لطفي لبيب ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة وسامي مغاوري ونرمين ماهر.