"ريحة الحبايب".. كتاب يستعرض حكايات حسين الشربيني وجورج سيدهم وناهد شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستعد الروائي محمد إبراهيم طعيمة، للكشف عن كتابه الجديد "ريحة الحبايب" وطرحه في الأسواق قبيل معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتدور فكرة "ريحة الحبايب" حول عدد من القصص والحكايات الإنسانية لعدد من نجوم ونجمات الوسط الفني، أمثال: جورج سيدهم، نجاح الموجي، سناء يونس، ناهد شريف، عبدالفتاح القصري، وحسين الشربيني، إذ يرصد المؤلف مجموعة من قصص الحب والأحزان التي عاشها هؤلاء الفنانين بعيدًا عن أعمالهم الفنية المعروفة للعامة.

ويعد "ريحة الحبايب" هو الكتاب الرابع للكاتب محمد إبراهيم طعيمة، إذ صدر له عام 2011 رواية "رجالة الهانم" التي حققت نجاحًا كبيرًا وتم عمل طبعتين لها، وكتاب "عفريتة هانم" عام 2014، الذي يحكي قصة حياة الفنانة الراحلة سامية جمال، ورواية "مولد سيدي البيومي" في 2016 والتي تم تحويلها لعمل مسرحي.