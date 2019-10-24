زين عوض تطلق"يا أكثر من تمنيته" بالتعاون مع فايز السعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - أطلقت الفنانة الأردنية زين عوض أغنيتها الجديدة "يا أكثر ما تمنيته" بالتعاون مع عدد من الفنانين من أكثر من بلد عربي.



وقالت زين إن التأخر في طرح الأغنية أمر مبرمج مشيرة إلى أن هذا الأمر غالباً ما يحصل في مسيرتها الفنية، كونها تفضل إنتقاء أعمالها بعناية فائقة وبشروط سليمة تكفل نجاح المشروع وقبول الجمهور له



كما أشارت عوض إلى أن أهم عناصر النجاح متوفرة في عملها الجديد، وفي طليعتها تعاونها مع فنانين من جنسيات عربية مختلفة، لأن كاتب كلمات الأغنية شاعر يمني والملحن مصري والموزع أردني، والعمل باللهجة الخليجية.



ووجهت زين عوض الشكر إلى كل من تعاون معها على إنجاح الفكرة وخاصة الفنان فايز السعيد الذي تولى الإشراف على الأغنية



أغنية " يا أكثر من تمنيته" من كلمات الشاعر محمد القاسمي وألحان عمرو الشاذلي فيما وتوزيع فراس عودة.



يشار إلى زين عوض تستعد لطرح أغنية مدلي شعبي يضم مجموعة من أغنيات الفنانة القديرة سميرة توفيق، على أن يتولى توزيعها محمد القبيسي الذي سبق ووزع لها أغنية "شبابنا شوباشو". لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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