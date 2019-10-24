شاهد.. الأفيش الأول لفيلم "لص بغداد" لمحمد إمام

طرحت الشركة المنتجة لفيم "لص بغداد" الافيش الاول للفيلم للنجم محمد إمام. "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، صلاح عبد الله، أحمد رزق وهو تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما. عبد الله، أحمد رزق وهو تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.

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