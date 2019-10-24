محمد رمضان يحتفل بتخطي "الملك" 110 ملايين مشاهد باليويتوب

احتفل النجم محمد رمضان، بتخطي أغنية "الملك" 110 ملايين مشاهد، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وكتب "رمضان"، علي الصورة قائلة:" الملك 110 ملايين مشاهدة". ويشار أن آخر أعمال محمد رمضان، فيديو كليب "انساي"، مع النجم سعد لمجرد.

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