نداء شرارة تغني قدام مرايتها لعمرو دياب

نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة تغني مقطع من أغنية قدام مرايتها للهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وعلقت "شرارة" علي الفيديو قائلة:" معقول تنزل اغنية جديدة لعمرو دياب وما أغنيها الأغنية هاي عشق يا أخواتي البنات بعرف نفسكم جدا يهديكم أياها وأنا كمان زيكم". أياها وأنا كمان زيكم". Advertisements ويذكر أن آخر اعمال نداء شرارة أغنية "حبيتك بالتلاتة" باللهجة المصرية، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب. ويمكن مشاهدة الفيديو من هنا

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