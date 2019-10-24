شاهد.. صورة جديدة لهند صبري بمونبيلييه

نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وعلقت "صبري" علي الصورة قائلة: "صورة مأخوذة Advertisements في سينما مونبيلييه بفرنسا". في سينما مونبيلييه بفرنسا". يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند صبرى فيلم "نورا تحلم" والذى عرض فى مهرجان الجونة السينمائى وحصدت من خلاله على جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان. مهرجان الجونة السينمائى وحصدت من خلاله على جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان.

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