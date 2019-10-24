صورة.. أحمد حلمي برفقة هدهد ضخم ويعلق: أنا مش خايف أنا مرعوب

نشر الفنان أحمد حلمي، صورة جديد له، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الشهير الفيسبوك. وظهر "حلمي" في الصورة وهو برفقه هدد ضخم وعلق Advertisements عليه قائلا:" علي فكرة أنا مش خايف أنا مرعوب". عليه قائلا:" علي فكرة أنا مش خايف أنا مرعوب". ويذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآته"، وهو من بطولة كلا من منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي. مآته"، وهو من بطولة كلا من منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.

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