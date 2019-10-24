تراند اليوم : الأبطال علي أشكالها تقع .. صورة تجمع محمد لطفي ومايك تيسون في حملة فرعون

نشر الفنان محمد لطفي صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، من كواليس فيلم “حملة فرعون”

وظهر محمد لطفى في الصورة برفقة النجم الأمريكي، مايك تايسون الذي انضم لفريق عمل الفيلم وعلق قائلًا: “صديقي البطل العالمى مايك تايسون من كواليس حمله فرعون”

ونافس فيلم “حملة فرعون” خلال موسم عيد الفطر، مع 4 أفلام أخرى، هي: “الممر”، و”كازابلانكا”، و”سبع البرُمبة” و”محمد حسين”.

فيلم “حملة فرعون”، مأخوذ عن قصة فيلم “العظماء السبعة” التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم “شمس الزناتى” فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم “حملة فرعون” من تأليف كريم حسن بشير، بطولة “عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز”.