تراند اليوم : شاهد..داليا مصطفي تعود لزمن الفن الجميل بهذة الصورة

حرصت الفنانة داليا مصطفى، على مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، عبر حسابها على “انستجرام”.

وتجسد داليا مصطفى فى أحداث المسلسل، زوجة إياد نصار وهو من طبقة الباشوات ويعمل مدير بنسيون، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة ولكنهما يصدما بعد علمهما أنهما لا يستطيعا الانجاب.

تتوالى الاحداث وتعلم “داليا” أن زوجها يهوى حياة الكباريهات والسهر في شارع عماد الدين مما يتسبب له في الكثير من الأزمات والمشاكل بعد خيانته لها، ثم يقتل وتهتم زوجته بقتله.

مسلسل “حواديت الشانزليزيه” ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، هاجر الشرنوبى.