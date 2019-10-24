تراند اليوم : شكلو هيولعها ..لص بغداد خطف أنظار الجمهور علي الأفيش

كشف الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، عن بوستر فيلمه الجديد “لص بغداد”، والمقرر عرضه في بداية العام المقبل 2020.

ونشر محمد إمام افيش الفيلم وعلق قائلًا “توكلنا على الله أضخم إنتاج لفيلم مصرى سنتين تحضير وتصوير أماكن أول مرة يتصور فيها مشاهد أكشن ماتعملش زيها جمهورى العزيز يسعدنى اقدم لكم لص بغداد يناير 2020 بجميع دور العرض في مصر وكل الوطن العربي إن شاء الله اللي جاي ماجاش زيه”.

فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن “توتة”، صلاح عبد الله، أحمد رزق.

فيلم لص بغداد من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.