تراند اليوم : بشري تصاب بالإحباط لهذا السبب-صورة

شاركت الفنانة بشرى جمهورها ما تعانيه بسبب حدوث عطل في الطائرة التي كانت تستقلها للتوجه إلى مهرجان فالينسيا لأفلام البحر المتوسط.

نشرت بشرى صورتها وهي تجلس في المطار وتضع يدها على خدها وكتبت “هذا هو حالى لما يكون فى عطل فى الطيارة وينزلوا الركاب عشان أما يصلحوا العطل أو يغيروا الطيارة نفسها …بس للأسف هيفوتنى حفل افتتاح مهرجان فالينسيا لأفلام البحر المتوسط الذى دعيت له كعضو لجنة تحكيم بعد عودة المهرجان من التوقف سنوات و يكرم المهرجان هذا العام المرأة المصرية فى السينما”.

يذكر أن آخر عمل فني، شاركت فيه بشرى، كان مسلسل “عوالم خفية” لعادل إمام الذي عرض في رمضان ‏‏2018، فيما غابت هذا العام إذ لم تشارك في أي عمل في رمضان 2019‏‎.‎