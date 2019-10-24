خاص- “لايف ستايلز ستوديوز” تزيح الستار عن “أميرة حب” رنا سماحة

طرحت النجمة المصرية الشابة رنا سماحة فيديو كليب أغنيتها الجديدة “أميرة الحب”، في أول تعاون بينها وبين شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرائدة بانتاج الاعمال المصورة في العالم العربي.

الأغنية جاءت باللهجة المصرية، وهي من كلمات والحان المبدع محمد رفاعي، وقد صورتها رنا مؤخرا في بيروت تحت إشراف المخرج المتميز عادل سرحان، حيث تميزت هذه الأغنية بالـ”ستايل” التركي الموجود فيها والممزوج مع ايقاع حماسي مليء بالفرح والحب. واللافت كان الجنون الذي سيطر على فكرة الفيديو كليب، حيث تحدت رنا الوقت محاولة العودة في الزمن الى الوراء واعادة حبيبها الذي تركها دون سابق انذار.

رنا ظهرت على جمهورها بثلاث اطلالات مختلفة ومميزة في الوقت عينه، فهي جمعت بين “السبور شيك” و”الكلاسي” والاطلالة المجنونة، خصوصًا أنها في نهاية الفيديو كليب تملأ الألوان وجهها وثيابها، وهذا ما لفت اليه مخرج الكليب عادل سرحان عندما التقاه موقع “الخليج 365” خلال تصوير الفيديو كليب في بيروت، حيث اشاد بـ “رنا” التي رضيت بتصوير فكرة مجنونة دون الاهتمام لشكلها الخارجي وكيف ستظهر على المشاهد، وهذا من أهم أسباب وعوامل نجاح الفنان، الذي يقوم بكل ما يلزم لنجاح عمله ووصوله بصدق وعفوية الى الجمهور.

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من جهتها، وفي حديث سابق للنجمة رنا سماحة مع موقع “الخليج 365”، عبرت عن سعادتها في التعاون مع شركة مهمة ومميزة مثل “لايف ستايلز ستوديوز”، مؤكدة ان هذه الشركة هي الافضل والاقوى على الاطلاق، حيث اعتبرت انها تقدّم انجازًا وتنتج أهم وأضخم الاعمال رغم الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم العربي بشكل عام، كما انها تدعم الابداع والمبدعين وتهتم بأدق التفاصيل، الامر الذي يريح الفنان ويشجعه لتقديم الافضل دائما.

وقد تمكنت الاغنية بعد ساعات قليلة من طرحها على يوتيوب في حصد نسبة مشاهدة عالية مع إشادات واعجاب كبير من جمهور رنا في مصر والعالم العربي ككل، الذي اعتبر أنها أميرة وفنانة مميزة وناجحة بالفعل.