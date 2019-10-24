أحمد حلمي ومنى زكي في عمل جديد ومختلف بعد غياب 16 عاما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان المصري أحمد حلمي عن عمل جديد يجمعه بزوجته الفنانة مني زكي خلال الفترة المقبلة، بعد غياب 16 عاما، موضحا أن العمل سيكون مختلفا تماما عن أعماله السابقة.

وأضاف حلمي في تصريحات تلفزيونية أنه يتمنى العمل مع منى منذ فترة، خاصة أنها نجمة جميلة وموهوبة، مؤكدا أن السيناريو سيكون من كتابته وأنه أوشك على الانتهاء منه.

يذكر أن آخر الأعمال التى جمعت بين منى وحلمى فيلم "سهر اللليالي" عام 2003 وشارك في بطولته كل من الفنانة حنان ترك وشريف منير وفتحي عبدالوهاب وخالد أبوالنجا وعلا غانم وجيهان فاضل وانتصار ومن إخراج هاني خليفة.

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كما تعاون النجمان قبل ذلك في عدد من الأعمال الفنية من ضمنها فيلم "ليه خلتني أحبك" و"عمر 2000" .

وآخر أعمال أحمد حلمي، فيلم خيال مآتة من إخراج خالد مرعي، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري، ومن بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وحسن حسني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب.