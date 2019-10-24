شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى زوجة أحمد العوضى فى مسلسل "شديد الخطورة" على wathc it والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة ريم مصطفى شخصية زوجة الفنان أحمد العوضى، خلال أحداث مسلسل " شديد الخطورة"، الذى بدأ تصويره يوم السبت الماضى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 7 حلقات، من إنتاج سينرجى، وإخراج حسام على، ومقرر عرضه على منصة watch it، حيث تقدم "ريم"، الأكشن لأول مرة فى الدراما، والتى خضعت لتدريبات عنيفة من أجل الشخصية التى تقدمها خلال الأحداث .
ويعد مسلسل "شديد الخطورة" الأول من نوعه فى مصر الذي يقدم في سباعية وعبر أكثر من موسم للعرض بشكل حصرى على منصة watch it الرقمية، وينتمي لنوعية أعمال الأكشن.
المسلسل يشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال، وتناول عدة قضايا هامة، أبرزها "الشائعات " التى يروجها البعض على مواقع السوشيال ميديا، ومدى خطورتها على الأمن القومى للبلدان العربية، وتأثير تلك الشائعات على الشعوب والأجيال الصغيرة، كذلك مدى تأثير تلك الشائعات على إحداث البلبلة وسط المؤسسات والشعب وضرب جميع الأفكار وبث الروح الهدامة فى البلاد.
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