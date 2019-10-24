شاهدوا.. إيمان العاصي تبهر الجميع برقصها العفوي ورشاقتها

كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 08:55 مساءً - أشعلت الفنانة إيمان العاصي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت على حسابها الخاص بإستغرام مقطع فيديو لها من إحدى المناسبات الخاصة شاركت به جمهورها.

وظهرت إيمان في الفيديو من إحدى الحفلات ترقص على أغنية “Havana”، وأبهرت جمهورها وتلقت تعليقات كثيرة كلها إعجاب برقصتها ورشاقتها.

يشار إلى أن إيمان العاصي تشارك في مسلسل “مملكة إبليس”، ويشاركها البطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود.

وكان آخر عمل ظهرت به إيمان العاصي رمضان الماضي حينما شاركت النجم أمير كرارة بطولة الجزء الثالث من مسلسل “كلبش”.