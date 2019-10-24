كتب امير فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2019 08:55 مساءً - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صدم عدداً كبيراً جداً من المتابعين.
وسمع فيه صوت فتيات خليجيات وهن يضحك ويمازحن بعضهن البعض في ملعب يمارس فيه عدد من النساء التمارين الرياضية.
وأثار هذا ضجة كبيرة إلا أن أكثر ما لفت الاهتمام هو تشبيهها بعض النساء اللواتي يرتدين النقاب ويقفن جانباً بمقاتلي النينجا. وأعربت عن عدم ارتياحها لوجودهن خصوصاً أنهن لا يقمن بالتمارين.
وفجر هذا الفيديو موجة غضب عارمة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحقق على أحدها أكثر من 24 ألف مشاهدة في مدة قصيرة.
وركزت الانتقادات على عرض المقطع الذي يظهر الفتيات في وضعيات رياضية مختلفة وعلى سخرية مصورته من المنقبات.
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب فيديو صادم لفتيات خليجيات في النادي الرياضي وسخرية من المنقبات.. يفجر موجة غضب عارمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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