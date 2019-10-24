متابعة بتجــــــــــــرد: بعد أن نشر النجم العالمي من أصل لبناني مساري صورة على إنستجرام تظهره وهو يحمل العلم اللبناني على المسرح في إحدى حفلاته تضامنًا مع الشعب اللبناني، نشر اليوم فيديو وهو يغنّي أغنية للبنان في هذه الظروف. وفي التّفاصيل، غنّى مساري بإحساسٍ مميّزٍ ومرهف حتّى خانته دمعته. وعلّق قائلاً:” سامحوني لأنّ عواطفي تغلّبت عليّ. فقلبي مكسورٌ فعلاً لرؤية لبنان بهذه الحالة. نحن نستحق الأفضل. قلبي انكسر”.

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كانت هذه تفاصيل خبر مساري تخونه دمعته.. ” أنا اللي قلبي انكسر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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