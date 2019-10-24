أنور نور يغني لثورة تشرين: “عاش لبنان”

متابعة بتجــــــــــرد: دعم الفنان اللبناني أنور نور ثورة الشعب على طريقته الخاصة، وذلك بإطلاقه أغنية خاصة. الأغنية تحمل اسم “عاش لبنان” كلمات محمد ناكوزي وألحان أحمد العقاد. تقول كلمات الأغنية : Advertisements كلن يعني كلن يعني…كلن يعني كلن يعني

كلن يعني كلن…هالمرة مش رح نركع

نترك وطن يتوجع..زنزلنا إيد وحدة

علم بلادي نرفع

لا شيعي ولا سني..لا مسيحي ولا درزي

كلنا بالهوا سوا…كلنا عم نتوجع

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